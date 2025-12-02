وفاة 42 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

توفي 42 شخصا وأصيب 1396 آخرون، إثر وقوع 1244 حادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال أسبوع.

وحسب ما جاء، اليوم الثلاثاء، في حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، سجلت أثقل حصيلة بولاية ورقلة. بوفاة 6 أشخاص وجرح 17 آخرين إثر وقوع 13 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بـ 996 تدخلا سمح بإخماد 649 حريقا. منها 75 حريقا بولاية الجزائر، و54 بولاية البليدة و36 بولاية مستغانم.

وفي مجال العمليات المختلفة، تمكنت وحدات الحماية المدنية من إنقاذ 578 شخصا في حالة خطر وتغطية 5821 عملية إسعاف.