وفاة 42 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 42 شخصا حتفهم، وأصيب 1910 آخرين، في حوادث مرور، وقعت في مناطق متفرقة من مناطق الوطن خلال أسبوع.

وفي هذا السياق أوضحت الحماية المدنية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الحوادث سجلت خلال الفترة الممتدة من 28 أوت إلى 3 سبتمبر الجاري.

كما أضاف اضاف ذات البيان، أن أثقل حصيلة سجلت في النعامة بوفاة 10 أشخاص و جرح 42 آخرين.

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