وفاة 42 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع
لقي 42 شخصا حتفهم، وأصيب 1910 آخرين، في حوادث مرور، وقعت في مناطق متفرقة من مناطق الوطن خلال أسبوع.
وفي هذا السياق أوضحت الحماية المدنية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الحوادث سجلت خلال الفترة الممتدة من 28 أوت إلى 3 سبتمبر الجاري.
كما أضاف اضاف ذات البيان، أن أثقل حصيلة سجلت في النعامة بوفاة 10 أشخاص و جرح 42 آخرين.
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كما كشف المدير المكلف بتسيير مديرية تقييم النشاط الوزاري المشترك بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، حسين بهلولي، عن أخر حصيلة لحوادث المرور خلال 7 أشهر الأخيرة من السنة الجارية.
وفي هذا السياق كشف بهلولي للإذاعة الوطنية، أن عدد الضحايا بلغ 1992 قتيلا و 18 ألف و 661 جريحا،
مرجعا العامل الرئيسي للحوادث إلى الإفراط في السرعة التي يتسبب فيها العامل البشري.
كما أضاف ذات المتحدث أن حوادث المرور تكلف الخزينة العمومية خسائر مادية قدرت بـ 100 مليار دينار سنويا، حسب دراسة أجرتها المندوبية الوطنية للأمن في الطرق بالتعاون مع جامعة باتنة.
وفي معرض حديثه، أشار بهلولي إلى تنصيب لجنة متعددة القطاعات بوزارة العدل لمراجعة و تعديل قانون المرور تعزيزا للأمن المروري.
مضيفا بأنه سيتم استحداث يوم وطني للأمن المروري بمناسبة المصادقة على قانون المرور الجديد.
كما أضاف أن تعديل القانون سيعيد النظر في تنوع أنماط النقل لتخفيف الحركة، و القضاء على النقاط السوداء التي تتسبب في حوادث المرور المميتة.
إضافة إلى إعداد تعليمة وزارية للإشارات المرورية تعزيزا للأمن المروري.
هذه حصيلة حوادث المرور خلال 24 ساعة
كما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 173 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور وقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على مستوى عدة ولايات.
وفي هذا السيياق أشارت حصيلة لمصالح للحماية المدنية اليوم الاثنين، إلى أنّ وحدات الغطس التابعة لها،
تدخلت لانتشال جثة امرأة غريقة تبلغ من العمر 20 سنة،
حيث لقيت حتفها على مستوى مجمع مائي على مستوى ضاحية مشتة الركنية بولاية باتنة.
من جهة أخرى، تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية للحماية المدنية من أجل إطفاء 27 حريقاً منها 3 حرائق غابات،
وحريق أعشاب و24 حريقاً للمحاصيل، أدت إلى خسائر زادت عن 36 هكتارا للغابات،
23 هكتارا في الأدغال، 16 هكتارا للقمح، 14 هكتارا للشعير، 835 حزمة قمح، 89 شجرة مثمرة، و25 نخلة.
كما انتهى بيان الحماية المدنية إلى أنّ تدخلها مكّن من السيطرة على هذه الحرائق،
ومنع انتشارها إلى باقي الأماكن المجاورة،