وفاة 42 شخصا وإصابة 1217 آخرين بجروح في حوادث مرور خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية قرابة 21 ألف تدخل خلال أسبوع، وكذا وفاة 42 شخصا في حوادث مرور متفرقة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن التدخلات جاءت بعد مكالمات الإستغـاثة من طرف المواطنين.

وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء حوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 1838 تـدخل لـ 1028 حادث مرور أدت إلى وفاة 42 شخصا وجرح 1217 آخرين تم إسعافهم.

وسجلت أثقل حصيلة في ولاية ورقلة بوفاة 06 أشخاص وجرح 17 آخرين تم إسعافهم وتحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1847 تدخلا سمح بإخـماد 1373 حريق، منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة.