وفاة 45 شخص غرقاً منذ الفاتح جوان!

سجلت مصالح الحماية المدنية، منذ انطلاق موسم الاصطياف في 01 جوان، إلى غاية صبيحة اليوم، 45 حالة وفاة غرقًا عبر مختلف الشواطئ.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تسجيل 29 حالة وفاة بشواطئ ممنوعة من السباحة. و16 حالة سُجلت بشواطئ مسموح بها للسباحة. غير أن هذه الحالات سجلت أثناء رفع الراية الحمراء أو خارج أوقات حراسة أعوان الحماية المدنية.

ودعت مصالح الحماية المدنية، إلى تجنب السباحة في الشواطئ الممنوعة. واحترام الراية واتباع نصائح وارشادات أعوان جهاز حراسة الشواطئ.