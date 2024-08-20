وفاة 46 شخصا في الحوادث خلال أسبوع!

لقي 46 شخصا حتفهم، وأصيب 2048 آخرون بجروح في 1622 حادث مرور تم تسجيله في الفترة الممتدة من 11 إلى 17 أوت عبر مختلف ولايات الوطن.

وحسب حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، تم تسجيل أثقل حصيلة بولاية مستغانم. بوفاة 5 أشخاص وجرح 68 آخرين على إثر 61 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 1579 حريقا منها منزلية، صناعية، وحرائق مختلفة.

وقام أعوان الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بـ5376 تدخلا من أجل إنقاذ 386 شخصا في حالة خطر. وتغطية 4716 عملية إسعاف.