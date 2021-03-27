وفاة 48 شخصا إختناقا بالغاز منذ بداية سنة 2021

توفي 48 شخصا إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون عبر الوطن منذ بداية سنة 2021 حسب المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى ذات المديرية تم إسعاف 1291 شخصا جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون.

وهذا مع تسجيل هلاك 48 شخصا منهم 12 عائلة بالكامل بالإضافة إلى 500.

وأضاف الرائد رابح بن محي الدين تم تسجل أزيد من 3آلاف حالة وفاة جراء حوادث المرور وحوالي 60 ألف جريح.

وواصل ذات المتحدث أي ما يقارب ألفين معاق حركيا سنويا.

وشاركت الحماية المدنية في حملة تحسيسية قدمت فيها شروحات للمواطنين حول سبل الوقاية من مختلف الحوادث وكيفية تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

وهذا بمشاركة مصالح الأمن والدرك الوطنيين ومديرية التوزيع للكهرباء والغاز والهلال الأحمر الجزائري والمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه.