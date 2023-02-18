وفاة 5 أشخاص إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بورقلة

أسفر حادث مرور عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 56 مفترق الطرق دبيش بلدية حاسي بن عبد الله ولاية ورقلة.

وأوضحت الحماية في بيانها أنه تم التدخل على 00سا30د من أجل حادث،حيث تم اسعاف الجرحى ونقل كل الضحايا غلى المستشفى.

كما أشارت الحماية أن الحافلة تشغل خط باتنة-ورقلة.

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أصيب 6 أشخاص بجروح، إثر إنحراف سيارة بحوش مسعودي في طريق السيار شمال جنوب بلدية الحمدانية في ولاية المدية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت وحدة الحمدلنية أمس الجمعة على الساعة الحادية عشر صباحا في هذا الحادث.

أين تم تسجيل إنحراف سيارةة، مما خلف إصابة 6 أشخاص بجروح منهم 3 من جنس ذكر و3 من جنس أنثى.

هذا وتم إسعاف الضحايا في عين المكان من طرف مصالح الحماية ونقلهم إلى مستشفي فرانس فانون بالبليدة.