وفاة 5 أشخاص إختناقا بالغاز خلال أسبوع

لقي 5 أشخاص حتفهم تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال الأسبوع الجاري. لترتفع بذلك الحصيلة إلى 77 وفاة منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وأفاد المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية الملازم أول يوسف عبدات. في تصريح لـ”وأج”. أنه تم في الفترة ما بين 18 و24 جانفي الجاري. إحصاء 5 وفيات بغاز أحادي أكسيد الكربون على المستوى الوطني. وإصابة 73 آخرين بحالات إختناق. ليرتفع العدد الإجمالي منذ الفاتح أكتوبر المنصرم إلى 77 وفاة.

كما أكد الملازم، أن مصالح الحماية المدنية تواصل حملاتها التحسيسية عبر مختلف مناطق الوطن. من أجل تزويد المواطنين بالنصائح والإرشادات اللازمة للوقاية من “القاتل الصامت”. والتوعية بضرورة إتباع قواعد السلامة واحترام المقاييس الأمنية. لتفادي الأخطار المرتبطة بهذا النوع من الحوادث.