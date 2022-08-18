وفاة 5 أشخاص بسوق أهراس.. الوالي يعزي العائلة المكلومة

تنقل والي سوق أهراس رفقة السلطات العسكرية والأمنية والمدنية، لتقديم واجب العزاء للعائلة التي فقدت 5 من افرادها في حرائق أمس الأربعاء.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تنقل الوالي، إلى مكان الحادث. وكذا إلى المؤسسة الاستشفائية كعرار السبتي ببلدية سوق أهراس.

وقدم الوالي، واجب العزاء لعائلة الضحايا سائلين الله عز و جل أن يتغمدهم برحمته الواسعة.

هذا وتم فجر اليوم الخميس، العثور على جثث 5 ضحايا من عائلة واحدة ينحدرون من بلدية مداوروش، على مستوى إقليم بلدية سوق أهراس.

وتوفي الضحايا، إثر حرائق الغابات التي اندلعت نهار يوم أمس الأربعاء، عبر عدد من بلديات ولاية سوق اهراس.

وكان الضحايا، في زيارة عائلية حيث تم العثور عليهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وتحويل جثثهم إلى مصلحة حفظ الجثث على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية كعرار السبتي ببلدية سوق أهراس.