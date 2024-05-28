وفاة 5 أشخاص بعين الحجل .. تقديم سائق حافلة النقل المدرسي أمام النيابة

أصدر مجلس قضاء المسيلة بيانا هاما بخصوص حادث المرور الذي وقع ببلدية عين الحجل والذي راح ضحيته 5 أشخاص من عائلة واحدة.

وأوضح البيان أن تم تقديم المشتبه فيه سائق حافلة النقل المدرسي أمام النيابة. كما امرت النيابة بتأجيل القضية إلى 4 جوان المقبل مع وضع المشتبه فيه الحبس المؤقت.

كما ان الحادث تمثل في إصطدام حافلة للنقل المدرسي بسيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 40 أولاد علي ببلدية ودائرة عين الحجل.

وخلف وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 4 أخرين بجروح.