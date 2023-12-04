وفاة 5 أشخاص تسمما بالغاز خلال 24 ساعة

لقي 5 أشخاص حتفهم، اختناقا بغاز أحادي الكربون بعدة ولايات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، يتعلق الأمر بامرأتين تبلغان من العمر 45 و84 سنة. وعائلة مكونة من ثلاث أفراد “الأب 40 سنة والأم 35 سنة وطفل 7 سنوات”.

كما تمكنت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، من إخماد 4 حرائق بكل من الجزائر، المسيلة، سعيدة وبجاية.

حيث سجل حريق بشقة أدى إلى وفاة طفل “5 سنوات” بولاية المسيلة.