وفاة 5 أشخاص غرقا خلال الـ48 ساعة الأخيرة

لقي 5 اشخاص حتفهم غرقا ، بمختلف مناطق الوطن، خلال الـ48 ساعة الماضية، بالبحر، وبالمجمعات المائية.

وحسب ما أوردته، حصيلة، للحماية المدنية، اليوم السبت، فقد توفي شخصين غرقا في البحر، و3 أشخاص في المجمعات المائية.

وفي التفاصيل، أضاف ذات البيان، أن شخصا يبلغ من العمر 26 سنة، لقي حتفه غرقا بشاطئ رغاية المسموح للسباحة،

بالجزائر العاصمة.

وتوفي شخص آخر يبلغ من العمر 25 سنة، غرقا، بشاطئ بوليمات، وهي منطقة صخرية ممنوعة للسباحة، ببجاية.

وتم انتشال جثة شخص، يبلغ من العمر 29 سنة، لقي حتفه غرقا بسد يقع بالمكان المسمى مشتة مبوجة ببلدية الزوابي، بسوق أهراس.

وكما توفي شخص آخر، يبلغ من العمر 43 سنة، غرقا، ببركة ماء بالمكان المسمى القلتة الزرقاء، ببلدية سيدي حسني، بتيارت.

ولقي شخص آخر حتفه غرقا، يبلغ من العمر سنه 20 عاما، ببركة ماء، تقع بدوار الغابة ببلدية حاسي مفسوخ، بوهران.