وفاة 5 أشخاص غرقا خلال 24 ساعة

توفي 5 أشخاص غرقا، وتم إنقاذ 833 آخرين، عبر مختلف شواطئ الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فد تم خلال نفس الفترة، تسجيل 4603 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 19 ثانية.

وبالنسبة لحوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية 1258 تدخل، أسفر عن إنقاذ 833 شخصا، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية 230 تدخل، في عدة حوادث أسفرت عن وفاة شخصين، وجرح 324 آخرين.