وفاة 5 أشخاص غرقا في الشواطئ خلال 24 ساعة الأخيرة

توفي 5 أشخاص غرقا منهم 4 في شواطئ ممنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة، حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وحسب ذات البيان، قام أعوان الحراسة، بإنقاذ 959 شخص من الغرق الحقيقي وتقديم الإسعافات لـ 221 شخص آخر ، خلال بـ1255 تدخل.

وسجلت ذات المصالح وفاة 5 أشخاص غرقا منهم 4 في الشواطئ الممنوعة للسباحة بكل من ولايات بجاية وفاة شخصين، تيبازة وفاة شخصين وولاية مستغانم وفاة شخص.

وتجدر الاشارة، أنه منذ الفاتح جوان قام جهاز حراسة الشواطئ والإستجمام بـ 41355 تدخل ما سمح بإنقاذ 28341 شخص من الغرق،

مع تسجيل وفاة 78 شخص منهم 54 في الشواطئ الممنوعة للسباحة و24 في الشواطئ المحروسة 12 خارج أوقات الحراسة.