وفاة 5 أشخاص غرقا وإتلاف 2849 هكتار من النسيج الغابي بسبب الحرائق خلال يومين!

توفي 5 أشخاص غرقا، في الـ 48 ساعة الأخيرة، في الشواطئ والبرك المائية على مستوى ولايات الشلف وسكيكدة وسعيدة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد انتشل الغطّاسون جثتي شخصين يبلغان من العمر 25 و 32 سنة، بعدما غرقا في البحر بشاطئ “دشيرة 1” ببلدية “الظهرة” بولاية الشلف.

كما توفي شخصان يبلغان من العمر 15 و17 سنة غرقا، الأول في شاطئ “العربي بن المهيدي” ببلدية “الفلفلة” والثاني في “الرميلة 2” ببلدية “المرسى” بولاية سكيكدة.

بالإضافة إلى انتشال جثة مراهق عمره 15 سنة بعدما غرق في بركة مائية بالمكان المسمى “قرية المعطى” ببلدية “يوب” في ولاية سعيدة، أين تم تحويل الضحايا لمصالح حفظ الجثث بالمستشفيات المحلية.

وفيما يخص جهاز مكافحة الحرائق، فقد تم إخماد 92 حريقا، منها 43 حريقا في الغابات، 21 حريقا في الأدغال، 15 حريقا مسّ حشائش وأحراش و 16 حريقا أتى على محاصيل زراعية مختلفة.

وأدّت هذه الحرائق إلى إتلاف مساحة قدرها 2849 هكتار من النسيج الغابي، بينها 1775 هكتار من الغابات، 631 هكتار من الأدغال، 443 هكتار من الحشائش وكذا 1210 حزمة تبن و1005 شجرة مثمرة محروقة.