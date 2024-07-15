وفاة 5 أشخاص غرقا وإنقاذ 719 آخرين خلال يوم واحد!

لقي 5 أشخاص حتفهم غرقا، وتم إنقاذ 719 آخرين، في مختلف الشواطئ عبر الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي تدخلات الحماية المدنية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 3920 تدخلا، بمعدل تدخل كل 22 ثانية.

وفيما يخص حوادث الغرق، تم تسجيل 906 تدخل، تم من خلالها إنقاذ 719 شخص فيما تم تسجيل 05 وفيات تم انتشالهم من طرف ذات المصالح.

أما فيما يخص حوادث المرور، فقد تم تسجيل 193 تدخلا، خلفت 201 جريح وحالتا وفاة.