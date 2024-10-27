وفاة 5 أشخاص في الحوادث خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لقي 5 أشخاص حتفهم، وأصيب 160 آخرون، إثر حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2700 تدخل بمعدل تدخل كل 32 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح 144 تدخلاً، حيث خلفت هذه التدخلات 160 جريحا و5 وفيات.

فيما تم تسجيل تدخلين في حوادث الاختناق بالغاز، حيث تم خلالها إسعاف 06 حالات، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.