وفاة 5 أشخاص في الحوادث خلال يوم واحد

توفي 5 أشخاص، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2650 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 32 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 168 تدخلاً، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 5 أشخاص وجرح 193 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، 3 تدخلات، تم خلالهم إسعاف 4 أشخاص، وتسجيل حالة وفاة.