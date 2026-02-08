وفاة 5 أشخاص في الحوادث خلال يوم واحد

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حصيلة ثقيلة لحوادث المرور، حيث أدت هذه الحوادث إلى وفاة 5 أشخاص في مواقع متفرقة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أحصت ذات المصالح 165 تدخلاً في هذا السياق. أسفرت أيضاً عن إصابة 166 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة تلقوا الإسعافات الضرورية.

وبلغ إجمالي التدخلات التي قامت بها الحماية المدنية في مختلف المجالات 2986 تدخلاً، وهو ما يعادل معدل تدخل واحد كل 28 ثانية. وذلك للاستجابة لمختلف النداءات والتدخلات المسجلة عبر التراب الوطني خلال الفترة المذكورة.

وفيما يتعلق بحوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت المصالح 3 تدخلات. مكّنت من إسعاف وإنقاذ 7 أشخاص تعرضوا للتسمم. فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة ناتجة عن استنشاق الغاز خلال هذه الحصيلة.