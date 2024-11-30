وفاة 5 أشخاص في الحوادث خلال يوم

لقي 5 أشخاص حتفهم، وأصيب 177 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات 2494 تدخلا، بمعدل تدخل كل 34 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح، 155 تدخلا، حيث خلّفت هذه التدخلات وفاة 5 أشخاص، وإصابة 177 آخرين.

أما فيما يخص حوادث الغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، 3 تدخلات تم خلالها إسعاف 10 أشخاص، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.