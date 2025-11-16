إعــــلانات
وفاة 5 أشخاص في الحوادث خلال يوم!

بقلم نادية بن طاهر
توفي 5 أشخاص، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3069 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 28 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 168 تدخل، في عدة حوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص وجرح 201 آخرين.

وفيما يخص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت مصالح الحماية المدنية، تدخلين، وتم تسجيل حالتي تسمم.

