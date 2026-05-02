وفاة 5 أشخاص في الحوادث خلال يوم

توفي 5 أشخاص في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2730 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 31 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، فقد تم تسجيل 149 تدخلًا في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 5 أشخاص وجرح 206 آخرين.

وفيما يخص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، فقد تم تسجيل 4 تدخلات، وإنقاذ 6 أشخاص، فيما تم تسجيل وفاة شخصين.