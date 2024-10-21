وفاة 5 أشخاص في الحوادث خلال يوم

لقي 5 أشخاص حتفهم، وأصيب 175 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3130 تدخلا، بمعدل تدخل كل 27 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح، 156 تدخلا، حيث خلفت هذه التدخلات 175 جريحا و5 حالات وفاة.

أما بالنسبة لحوادث الغاز، فقد تم تسجيل تدخل واحد في حوادث التسممات بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وتم خلال هذا التدخل، إسعاف 3 أشخاص بولاية المدية، دون تسجيل أية حالة وفاة.