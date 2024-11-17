وفاة 5 أشخاص في الحوادث خلال 24 ساعة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم، عن حصيلة تدخلاتها خلال الـ 24 ساعة الماضية. حيث تم تسجيل وفاة 5 أشخاص في حوادث المرور.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، شهدت الطرقات على مدار اليوم الماضي حوادث مرور مروعة دفعت الحماية المدنية إلى التدخل في 171 حالة.

وأسفرت هذه الحوادث، عن إصابة 203 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة. مع تسجيل 5 حالات وفاة.

وفيما يخص حوادث الغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية 4 تدخلات، حيث تم إسعاف 13 شخصا ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة.