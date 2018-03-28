وفاة 5 أشخاص في حادث مرور بإليزي

توفي صبيحة اليوم الأربعاء، 5 أشخاص وأصيب إثنين آخرين في حادث مرور خطير بالطريق الوطني الرابط بين ايليزي وورقلة.

وحسب بيان لخلية الإعلام والإتصال، الحادث وقع على الساعة 07:30،بالطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ايليزي وورقلة بالمكان المسمى”اسقيفة “.

على مسافة80كلم شمال مدينة ايليزي بين سيارتين سياحيتين من نوع رونو سيمبول مرقمة بولاية الجزائر(16) وهيونداي اكسنت مرقمة بولاية الوادي(39).

وأضاف البيان أن مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني تدخلت على الفور.

بتسخير 05 سيارات إسعاف لنقل الضحايا الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى تارقي ونتيمضي إيليزي للتكفل بهم.