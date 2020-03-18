وفاة 5 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أخبار الجزائر
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وفاة 5 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة
بقلم نادية بن طاهر

لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و18 مارس الجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، سجلت أثقل حصيلة سجلت بميلة بوفاة شخصين واصابة آخر بجروح بعد اصطدام بين شاحنة ومركبة.

ومن جهة أخرى تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل تقديم الاسعافات الاولية، لـ15 شخصا، أصيبوا باختناقات من جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون.

وشملت هذه التدخلات كل من ولايات قسنطينة، والطارف، ووهران وباتنة.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان، وتحويلهم إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.


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