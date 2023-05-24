وفاة 5 أشخاص في حوادث المرور خلال يوم واحد

لقي 5 أشخاص حتفهم، وأصيب 97 آخرون بجروح متفاوتة، في حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب حصيلة أوردتها هذا الأربعاء مصالح الحماية المدنية، توفي شابان يبلغان من العمر 27 سنة و23 سنة تسمما بالغاز داخل مسكن بالمكان المسمى حي سيدي براهيم ببلدية عنابة خلل نفس الفترة.

كما سجلت الحماية المدنية إصابة شخصين بحروق من الدرجة الأولى جراء انفجارين للغاز بولايتي المدية وخنشلة.

وبولاية سطيف، تدخل عناصر الحماية المدنية لانتشال جثة طفل يبلغ من العمر 12سنة توفي غرقا في مجمع مائي بقرية الخربة ببلدية عين عباسة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لإنقاذ عدة أشخاص وإجلائهم وكذا القيام بعمليات امتصاص للمياه المتسربة داخل بعض المساكن. وعبر الطرقاتي خاصة على مستوى ولايات ميلة، سطيف وتيبازة، إثر تهاطل الأمطار.