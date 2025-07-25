وفاة 5 أشخاص في حوادث المرور والغرق خلال يوم!

توفي 5 أشخاص، في حوادث المرور والغرق التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 4516 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 19 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 262 تدخل، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص، وجرح 314 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 1110 تدخلا، تم خلالهم إنقاد 811 شخصا، وتسجيل حالتي وفاة.