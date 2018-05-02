 وفاة 5 أشخاص في 21 حادث مرور خلال أسبوع 

سجّلت مصالح الحماية المدنية، أكثر من 22 ألف تدخل لمصالحها،بعد تلقيها لنداءات إستغاثة من طرف المواطنين خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان تحوز”النهار أونلاين”على نسخة منه فقد تم إحصاء 22510 تدخل شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية.

سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق، تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

وقد تم من خلال العمليات إجراء1726 تدخل من أجل 949 حادث مرور أدى إلى وفاة 35 شخصا وجرح، 1154 آخرين.

وأضاف بيان ذات المصالح، أن أثقل حصيلة سجلت كانت بولاية البويرة بتسجيل وفاة 5 أشخاص وجرح 21 آخرين خلال 21 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية ب 886 تدخل سمح لإخماد 557 حريق منها حرائق صناعية منزلية وحرائق مختلفة.

اما بخصوص العمليات المختلفة فقد تم احصاء 6020 تدخل من أجل تغطية5234 عملية إسعاف وانقاذ الاشخلص في حالة الخطر.