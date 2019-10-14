وفاة 5 أشخاص في 90 حادث مرور جسماني خلال 48 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الأمن الوطني، يومي 11 و 12 أكتوبر، 90 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، أسفر عنه وفاة 5 أشخاص، و جرح 111 آخرين.

وتشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني، أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري، إضافة إلى العوامل الأخرى .

في هذا الإطار، جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة، دون التغاضي عن المراقبة الدورية للمركبة، حفاظا على الأرواح وسلامة مستعملي الطريق العام.