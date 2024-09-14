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وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة في حريق شقة بوهران

بقلم نادية بن طاهر
وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة في حريق شقة بوهران
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لقي 5 أشخاص من عائلة واحدة، حتفهم، اليوم السبت، إثر حريق شقة بشارع 20 أوت وسط مدينة وهران.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تدخلت إسعافات الحماية المدنية، على الساعة الثالثة زوالا، من أجل إخماد حريق شقة بالطابق الأول لعمارة سكنية بشارع عمراني علي، ببلدية وهران.

وتم إخماد الحريق من طرف مصالح الحماية المدنية، ومنع إنتشاره إلى باقي البناية.

وخلف الحادث وفاة 5 أشخاص متفحمين “الأب، الأم و3 أولاد”، حيث تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث.

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