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وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث مروّع بتمنراست

بقلم نادية بن طاهر
وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث مروّع بتمنراست
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توفي 5 أشخاص، وأصيب 14 آخرون في حادث مرور وقع مساء اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 1 باتجاه عين امڨل بتمنراست.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثّل الحادث في اصطدام بين حافلتين لنقل المسافرين. الأولى تعمل على خط “الوادي-تمنراست”، والثانية دون ركاب.

وخلّف الحادث، في حصيلته الأولية، وفاة 5 أشخاص تم نقل جثثهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

فيما أصيب 14 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، قُدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة وإجلاؤهم إلى المستشفى.

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