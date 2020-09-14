وفاة 5 أشخاص وإصابة 148 آخرين في حوادث المرور خلال يوم

توفي 5 أشخاص وأصيب 148 آخرون بجروح، إثر وقوع عدد من حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، سجلت أثقل حصيلة في قسنطينة، بوفاة شخص وإصابة شخصين آخرين بجروح.

وجاء ذلك، على اثر اصطدام بين 3 سيارات نفعية وشاحنتين على مستوى الطريق السيار شرق –غرب بلدية عين السمارة.

ومن جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ31 عملية تحسيسية عبر 5 ولايات للوقاية من فيروس كورونا.

بالاضافة إلى القيام بـ151 عملية تعقيم عبر 12 ولاية، من منشآت هياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 249 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، و19 سيارة إسعاف و44 شاحنة.

بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكانين للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم بالعاصمة وإليزي.

وأما فيما يخص جهاز حراسة الشواطئ و الاستجمام، قام أعوان الحراسة بـ243 تدخل ما سمح بإنقاذ 161 شخص من الغرق.

كما تم تقديم الإسعافات لـ70 شخص أخر في عين المكان وتحويل 7 أشخاص إلى المصالح الاستشفائية من طرف سيارات الإسعاف.