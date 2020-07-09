وفاة 5 أشخاص وإصابة 172 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة

توفي 5 أشخاص، وأصيب 172 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في عدة حوادث مرور وقعت بمختلف مناطق الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أوردته اليوم الخميس، حصيلة لمصالح الحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلة بولاية سطيف، بوفاة شخصين وإصابة إثنين آخرين بجروح.

وجاء هذا الحادث، على إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة من الوزن الخفيف، على الطريق الولائي رقم 10 ببلدية الرصفة، دائرة أحمد باي،.

وتم نقل الضحايا إلى مستشفى عين ولمان.

كما تدخلت ذات المصالح على إثر وفاة شخصين غرقا.

ويتعلق الأمر بمراهق يبلغ من العمر 17 سنة، توفي غرقا بشاطئ الجنانة بولاية جيجل.

وكذا شخص يبلغ من العمر 26 سنة، توفي غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى المنطيقة الصناعية ببلدية ودائرة المقرن بالوادي.

أما فيما يخص مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، سجلت نفس المصالح في نفس الفترة، 42 حريقا لمختلف أنواع الغطاء النباتي.

ونجم عن هذه الحرائق، خسائر تتمثل في 45 هكتارا من الغابات، و25 هكتارا من أدغال، و66 هكتارا من الحشائش، و5 هكتار من القمح، و2.980 حزمة تبن و6.683 شجرة مثمرة.

في حين سمح التدخل السريع لوحدات الحماية، بإخماد الحرائق ومنع انتشارها.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية، بـ125 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 21 ولاية، مست 82 بلدية.

بالاضافة الى القيام بـ114 عملية تعقيم، عبر 21 ولاية مست 68 بلدية من منشآت وهياكل عمومية، خاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وأضاف المصدر ذاته، أن المديرية العامة للحماية المدنية، خصصت لهاتين العمليتين 608 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، و101 سيارة إسعاف و 56 شاحنة.3

بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 5 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي بولايتي الجزائر واليزي.