وفاة 5 أشخاص وإصابة 173 ٱخرين في حوادث مرور خلال يوم واحد

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، 3473 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن بعد تلقي مكالمات الإستغـاثة من طرف المواطنين.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية، حيث قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 131 تدخل من أجل عدة حوادث مرور عبر عدة ولايات خلفت وفاة 05 أشخاص وإصابة 173 ٱخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

وأضاف البيان، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية باتنة بوفاة 03 أشخاص من بينهم امرأتين وإصابة 03 أخرين بجروح على اثر إصطدام بين 03 سيارات سياحية بالطريق الوطني رقم 88 ببلدية ودائرة تيمقاد.