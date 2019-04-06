وفاة 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حوادث المرور خلال يومين

لقي 5 أشخاص حتفهم، وأصيب 19 آخرون بجروح متفاوتة، في 7 حوادث مرور، سجلت على المستوى الوطني، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسبما أوردت، اليوم السبت، مصالح الحماية المدنية، فإن أثقل حصيلة، سجلت ببرج بوعريريج.

حيث لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 5 أشخاص آخرين بجروح، على اثر اصطدام بين سيارة وشاحنة، بالطريق الوطني رقم 5.

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية لسطيف، لنقل 6 أفراد من عائلة واحدة إلى المستشفى.

حيث توفي أفراد هذه العائلة، جراء استنشاقهم لغاز أحادي اوكسيد الكربون، بالمكان المسمى مشتة معافر، ببلدية صالح باي.

إلى جانب تقديم إسعافات أولية لـ10 أشخاص أصيبوا باختناق جراء استنشاق غاز أوكسيد أحادي الكربون، المنبعث من وسائل التدفئة ومسخنات الحمام، بكل من المدية وبرج بوعريريج، وقسنطينة.

وقد تم التكفل بالضحايا، ونقلهم في حالة مستقرة إلى مستشفيات هذه المدن.