وفاة 5 أشخاص وإصابة 190 شخصا في حوادث مرور خلال 24 ساعة

قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة بـ 162 تدخل من أجل عدة حوادث مرور.

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، وإلى غاية صبيحة اليوم 2148 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن.

وخلّفت حوادث مرور وفاة 05 أشخاص وإصابة 190 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم إسعافهم في مكان الحوادث.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية عين الدفلى بـ 08 تدخلات في حوادث المرور خلفت وفاة شخص و12 جريحا.

أما في ما يخص جهاز حراسة الشواطئ و الاستجمام، فقد قام أعوان الحراسة بـ 103 تدخل سمح بإنقاذ 65 شخصا من الغرق.

و تقديم الإسعافات لـ 31 شخص أخر مع تحويل 07 أشخاص لمختلف المراكز الصحية الجوارية.