وفاة 5 أشخاص وإصابة 198 إثر حوادث المرور في يوم واحد

سجلت وحدات الحماية المدنية 2512 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 24 الى 25 أكتوبر 2022.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، شملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية.

وقامت وحدات الحماية المدنية بـ 144 تدخل على إثر عدة حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الأخيرة وفاة 5 أشخاص وإصابة 198 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

وتم التكفل بالمصابين في عين المكان ونقلهم الى المصالح الاستشفائية.

كما تدخلت وحدات الحماية، من أجل إنقاذ وإسعاف 5 أشخاص لديهم بداية إختناق بعد إستنشاقهم أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان المياه على مستوى ولاية المدية.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المؤسسة الصحية المحلية.

للعلم، تدخلت الحماية المدنية من اجل إطفاء 2 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولاية عين تموشنت و ولاية خنشلة.

ولم تسجل أي ضحايا بشرية في هذه الحرائق، حيث مكن تدخل إسعافاتنا من السيطرة عليها. ومنع انتشارها إلى باقي الأماكن المجاورة.