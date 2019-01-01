وفاة 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

لقي 5 أشخاص حتفهم وإصابة 8 آخرين، في 5 حوادث مرور خلال 24 ساعة الأخيرة حسب بيان لمديرية الحماية المدنية .

وحسب البيان، فقد سجلت 2356 تدخل في عدة مناطق من الوطن، وهذا اثر تلقي مكالمات لاستغاثة من طرف المواطنين .

وقد سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية خنشلة بوفاة 4 أشخاص في مكان الحادث وإصابة شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة .

وذلك إثر اصطدام بين سيارة وشاحنة ذات نصف مقطورة .

كما تدخلت ذات المصالح من أجل تقديم الاسعافات الاولية وتحويل إلى المستشفيات المحلية 8 أشخاص أصيبوا باختناقات من جراء استنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون .

وهذا بكل من ولايتي سطيف ب 6 اشخاص ، وولاية سيدي بلعباس بـشخصين على مستوى حي 100 مسكن ببلدية سفسيف . الضحايا تم إسعافهم ثم تحويلهم في حالة مقبولة إلى المستشفيات المحلية ،

كما تم إخماد 3 حرائق حضرية وصناعية على مستوى في كل من ولايات البويرة، تمنراست و ولاية النعامة، دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية .