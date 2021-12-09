وفاة 5 أشخاص وإنقاذ 38 آخرين إختنقوا بالغاز

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، وفاة 5 أشخاص في حوادث مرور وانقاذ 38 آخرين اختنقوا بالغاز خلال 24 ساعة الأخيرة.

و سجلت الحماية المدنية في حصيلة لها، خلال نفس الفترة 2942 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن. وهذا على إثر تلقي مكالمات الإستغـاثة من طرف المواطنين.

وفي هذا السياق قامت عناصر الحماية المدنية بـ 100 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات.

كما خلفت هذه الحوادث الأخيرة وفاة 5 أشخاص و إصابة 104 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور الأخرى،تم تحويلهم الى المستشفيات المحلية.

بالمقابل تم إنقاذ 38 شخصا جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون (CO)، المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه عبر عدة ولايات من التراب الوطني.

منها 6 أشخاص بالبليدة، 5 أشخاص المدية، والمسيلة، وتيبازة، 4 أشخاص غرداية، وبومرداس، و 3 اشخاص قالمة، وشخصين بسطيف، و البيض، وشخص قسنطينة.

الى جانب ذالك، تم تسجيل وفاة 4 اشخاص إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون(CO)، يتعلق الأمر بشخصين متوفين يبلغان من العمر 41 و 62 سنة

مختنقين بغاز احادي الكربون المنبعث من مدفأة داخل مسكنهم العائلي الكائن بحي 1650 مسكن بلدية عين سمارة، دائرة الخروب، ولاية قسنطينة.

إضافة الى شخصين اخرين متوفين يبلغان من العمر 38 و 60 سنة مختنقين بغاز احادي الكربون المنبعث من المدفأة داخل منزلهم

و الكائن بقرية عين ورقة، بلدية و دائرة عسلة، ولاية النعامة، تم نقل جثث الضحايا الى المستشفيات المحلية.

من جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد 3 حرائق حضرية ومختلفة، بكل من ولاية تبسة بحريقين و تلمسان بحريق.

كما خلفت هذه الحرائق وفاة شخص متفحم يبلغ من العمر 88 سنة و اصابة امرأة بحروق خفيفة على اثر حريق شب بمسكنهم بحي التضامن دائرة بئر العاتر بتبسة.

أين تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحية في عين المكان و تحولها الى المستشفى المحلي،

بينما تدخل الإسعافات مكن من السيطرة على هذه الحرائق و منع انتشارها الى باقي الأماكن المجاورة.