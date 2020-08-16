وفاة 5 أشخاص وجرح 195 آخرين إثر حوادث مرور خلال يومين

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، وفاة 5 أشخاص وجرح 195 آخرين إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 133 تدخل من أجل حوادث مرور متفرقة، خلّفت وفاة 5 أشخاص وإصابة 195 بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات.

كما سجلت وحدات الحماية 5457 تدخل على المستوى الوطني شمل مختلف مجالات نشاط الحماية المدنية، على غرار حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 84 عملية تحسيسية عبر 15 ولاية ، بالإضافة إلى 92 عملية تعقيم عبر 18 ولاية، وسخرت للعمليتين 63 سيارة إسعاف و 55 شاحنة و 436 عون حماية مدنية.

كما وضعت مصالح الحماية أجهزة أمنية لتغطية 18 مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تمّ إجلاؤهم من الخارج في ولايات الجزائر، مستغانم، تيزي وزو، قسنطينة، بومرداس، عنابة والوادي.