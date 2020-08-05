وفاة 5 أشخاص وجرح 213 آخرين إثر حوادث المرور خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفاة 5 أشخاص وجرح 213 آخرين إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 131 تدخل من أجل حوادث مرور متفرقة، خلّفت وفاة 5 أشخاص وإصابة 213 بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات.

وعرفت ولاية الجزائر أثقل حصيلة دموية بوفاة شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح مع تسجيل 11 تدخلا في حوادث مرورية.

كما سجلت وحدات الحماية 2844 تدخل على المستوى الوطني شمل مختلف مجالات نشاط الحماية المدنية، على غرار حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 122 عملية تحسيسية عبر 16 ولاية ، بالإضافة إلى 96 عملية تعقيم، وسخرت للعمليتين 64 سيارة إسعاف و 24 شاحنة و 402 عون حماية مدنية.

كما وضعت مصالح الحماية أجهزة أمنية لتغطية 8 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين عبر 5 ولايات الذين تم إجلائهم، وهي الجزائر، مستغانم، بومرداس، عين الدفلى وسكيكدة.

جدير بالذكر أن مصالح الحماية لسطيف تدخلت على إثر انفجار وانهيار داخل منجم لاستخراج الزنك في المكان المسمى “الشعبة الحمراء” ببلدية عين أزال، خلّف وفاة شخصين وإصابة آخر.

فيما انتشلت وحدات الإنقاذ جثتي غريقين من جنس ذكر يبلغان 20 و 22 سنة من العمر توفيا في البحر بشاطئ “أزون مركز” بالقرب من ميناء بلدية “أزفون”.