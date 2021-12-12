وفاة 5 مناصرين في احتفالات فوز الجزائر على المغرب

لقي 5 أشخاص مصرعهم أمس، من بينهم طفل قاصر مباشرة بعد فوز المنتخب الوطني الجزائري للمحليين على المنتخب المغربي.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد توفي صبيحة اليوم طفل قاصر يبلغ من العمر 14 سنة بولاية مستغانم، بعد سقوطه من شاحنة أثناء الإحتفال بفوز المنتخب الوطني للمحليين على نظيره المغربي في مباراة التأهل إلى النصف النهائي. ليتم نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات ليفارق الحياة صبيحة اليوم على الساعة الرابعة صباحا.

وفي ولاية باتنة لقي مناصر مصرعه يدعى “سمير. ب” والبالغ من العمر 54 سنة، أمسية الأمس إثر سكتة قلبية خلال مباراة “الخضر” ضد المغرب. بععد تسجيل هذف بلايلي في الدقيقة 101. وينحدر هذا المناصر من بلدية بريكة أين توفي بأحد مقاهي بحي طريق بسكرة.

كما توفي مناصر آخر من ولاية باتنة، ليلة الأمس، بعد خروجه للإحتفال بفوز المنتخب الوطني على نظيره المغربي، أين تعرض إلى حادث مرور، توفي على إثره مباشرة.

وفاة مناصرين صحراويين خلال احتفالهما بفوز المنتخب الجزائري

كما توفي ليلة البارحة مناصرين صحراويين بمخيمات اللاجئين الصحراويين، ويتعلق الأمر “الشيخ بدبدة بيخة” يبلغ من العمر 26 سنة يقيم بمخيم بوجدور. بعدما كان يحتفل بفوز المنتخب الوطني على نظيره المغربي. أين انقلبت به سيارة رباعية الدفع من نوع نيسان و فارق الحياة في عين المكان.

أما المناصر الآخر فهو “نفعي محمد” البالغ من العمر 22 سنة يقيم بمخيم اوسرد. هو الآخر إنقلبت به سيارة من تويوتا في غمرة الاحتفال بفوز المنتخب الجزائري التاريخي.

هذا وحقق المنتخب الوطني للمحليين، اليوم السبت، التأهل للدور النصف نهائي من بطولة كأس العرب، على حساب المنتخب المغربي.

وانتهى الوقت الرسمي، والشوطين الإضافيين من هذه المواجهة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة. كما احتكم الفريقين لضربات الترجيح، والتي ابتسمت للمنتخب الوطني للمحليين، أين انتهت بنتيجة 5-3 وبهذا حقق المنتخب الوطني للمحليين تأهلهم للدور النصف نهائي من كأس العرب، أين سيواجهون المنتخب القطري.