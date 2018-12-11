وفاة 5 نساء إختناقا بالغاز بعين الترك في وهران

لقيت مساء اليوم الثلاثاء في حدود الساعة السادسة والنصف 5 شابات مصرعهن اختناقا بالغاز بغرفة مستأجرة تابعة لفيلا صاحبتها وحسب بعض المصادر المطلعة كانت متواجدة بالعاصمة لحضور حفل وفاف.

الضحايا البالغات من العمر 22 سنة، 23 سنة، 27 و28 سنة تم العثور عليهن جثثا هامدة بإحدى غرف فيلا متواجدة بشاطئ الفردوس ببلدية عين الترك في وهران،

حيث تم إبلاغ مصالح لحماية المدنية التي نقلت الجثث إلى مصلحة حفظ الجثث التابعة لمستشفى مجبر تامي بعين الترك فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث التي أرجعت أسبابه الأولى إلى تسرب للغاز.