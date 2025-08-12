وفاة 50 شخصا في الحوادث خلال أسبوع واحد!

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية في حصيلتها الأسبوعية عن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور، في الفترة الممتدة من 3 إلى 9 أوت الجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، ففي حوادث المرور، سجلت المصالح الأمنية 1637 حادثاً أودت بحياة 50 شخصاً. فيما أصيب 2180 آخرون بجروح.

وكانت ولاية سطيف الأشد تضرراً خلال هذه الفترة، حيث سجلت 6 وفيات و118 جريحاً في 86 حادثاً.

وفيما يخص حوادث الغرق، فقد تم تسجيل 10 وفيات في البحر وثلاث وفيات في المجمعات المائية. في الوقت الذي قام فيه جهاز حراسة الشواطئ بإنقاذ 2153 شخصاً. وتقديم الإسعافات الأولية لـ 1808 شخص، كما تم نقل 416 مصاباً إلى المراكز الصحية.

على صعيد الحرائق، تدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد 2247 حريقاً منزلياً وصناعياً. مع تسجيل أعلى حصيلة في ولايات الجزائر (262 حريقاً)، البليدة (132) وقسنطينة (115).

كما تمكنت فرق مكافحة حرائق الغابات من إخماد 183 حريقاً في الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية عبر عدة ولايات.