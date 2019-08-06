وفاة 51 شخصا وجرح 1685 في حوادث المرور خلال أسبوع

توفي 51 شخصا، وأصيب 1658 أخرين، في 1381 حادث مرور، وقع خلال الفترة الممتدة بين 28 جويلية، و3 أوت 2019.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، قامت وحدات الحماية المدنية، بـ2496 تدخل، لأجل 1381 حادث في نفس الفترة.

أدت هذه الحوادث، إلى وفاة 51 شخصا، وجرح 1685 آخرين، تم اسعافهم وتحويلهم إلى المستشفيات.

وسجلت أثقل حصيلة، في سطيف، أين تم إحصاء 50 حادث مرور، تسبب في وفاة 14 شخصا وجرح 51 آخرين.

من جهة أخرى، تدخلت وحدات الحماية المدنية، في ذات الفترة، في إخماد 3497 حريق، منها منزلية وصناعية، وحرائق أخرى.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية، 6645 تدخل، لتغطية 5193 عملية إسعاف، وإنقاذ أشخاص في خطر.