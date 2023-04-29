وفاة 528 شخص جراء الاشتباكات المسلحة في السودان

كشفت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 4599 إصابة و528 وفاة في جميع مستشفيات السودان في الفترة من 15 وحتى يوم 27 أفريل.

بينما سجلت 7 إصابات بالخرطوم ولا يوجد أي حالة وفاة في مستشفياتها.

وأعلن ذات المصدر، انه في تقرير متابعة أحداث هذه الاشتباكات خلال تلك الفترة، تم تسجيل وجود هدوء نسبي في معظم الولايات عدا ولايتي غرب دارفور وولاية الخرطوم، وأن جملة الولايات التي تأثرت حتى يوم 27 أفريل بلغ 12ولاية.

أما بالنسبة لولاية غرب دارفور، فقد تسبب الصراع القبلي المسلح في تدمير مستشفى الجنينة الرئيسي.

ولوزارة الصحة وإتلاف ما بها من ممتلكات وعربات وأجهزة كما تسبّب في وفيات كبيرة لم يتم حصر تقرير نهائي بها.

وأضاف ذات المصدر، انه يجرى التنسيق حاليا مع الشركاء من المنظمات لإعادة تشغيل الخدمات الطبية بالولاية حال استتباب الأمور الأمنية.

وبخصوص الإمداد الطبي، أضاف التقرير أن هنالك ترتيبا مع عدد من الشركاء من الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الصحة لسد الفجوات المتوقعة وفق قوائم أساسية تمت مشاركتها معهم.

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