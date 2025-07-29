وفاة 54 شخصا في حوادث المرور والغرق خلال أسبوع!

كشفت حصيلة صادرة عن مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن أرقام مقلقة بخصوص حوادث المرور والغرق التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 جويلية الجاري.

وحسب ذات الحصيلة، أسفرت هذه حوادث المرور، خلال نفس الفترة، عن وفاة 35 شخصًا وإصابة 2225 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وذلك نتيجة 2908 تدخلات لوحدات الحماية المدنية عبر مختلف ولايات الوطن.

وسجلت ولاية البيض الحصيلة الأثقل، حيث شهدت 21 حادث مرور أودت بحياة 6 أشخاص وأصابت 77 آخرين بجروح.

كما قام جهاز حراسة الشواطئ، بـ 6895 تدخلاً، نتج عنها إنقاذ 4961 شخصًا من الغرق المحقق، وتقديم الإسعافات الأولية لـ 1568 شخصًا، وتحويل 338 آخرين إلى المراكز الصحية.

فيما سُجلت 17 حالة وفاة غرقًا في البحر وحالتان في المجمعات المائية.

ومن جهة أخرى، نفذت وحدات الحماية المدنية 3910 تدخلا، تمكنت خلالها من إخماد 2553 حريقًا. تنوعت بين حرائق منزلية، صناعية، وحرائق أخرى.

وكانت ولاية الجزائر العاصمة الأكثر تضررًا بـ 253 حريقًا، تليها قسنطينة بـ 180 حريقًا، ثم سطيف بـ 160 حريقًا.

وفي إطار مكافحة حرائق الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية والنخيل، تم إخماد 234 حريقًا من الغطاء النباتي عبر عدة ولايات.

هذا وقامت نفس الوحدات بـ 6288 تدخلاً لـ إنقاذ 521 شخصًا في حالات خطر، بالإضافة إلى تغطية 5478 عملية إسعاف مختلفة.