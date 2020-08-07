وفاة 56 شخصا وجرح 227 آخرين إثر حوادث مرور خلال أسبوع

سجلت وحدات الدرك الوطني في الفترة الممتدة من 28 جـويلية إلى 03 أوت الجاري، عبر إقليم الاختصاص، 142 حادث مرور، خلّفت وفاة 56 شخصا وجرح 227 آخرين.

وحسب بيان مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني في صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، فقد سجّل 142 حادث مروري مميت، أسفر عن وفاة 56 شخصا وإصابة 227 آخرين بجروح.

وقد تسبب السائقون في وقوع 129 حادث مروي، بينها 57 حادثا بسبب السرعة المفرطة، بينما تسبب المارّة في 5 حوادث والمركبات في 7 حوادث وحالة الطرق والمحيط في حادث واحد.

وعرف الطريق البلدي رقم 320 الرابط بين بلديتي العلمة و”القلتة الرزقاء” بولاية سطيف، يوم الفاتح أوت، أخطر حادث مروري، والذي نتج عن انحراف وانقلاب سيارة، مما خلّف وفاة شخصين وجرح آخر.