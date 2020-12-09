وفاة 6 أشخاص شاركوا في إختبار لقاح فايزر

توفي 6 أشخاص، خلال تجارب لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية فايزر وشركة بيونتك الألمانية.

وكشف تقرير لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بأن أربعة من المتوفين الستة تلقوا عقارا وهميا، ولُقح اثنان بالعقار الحقيقي.

كما تم الإعلان، عن إصابة أحد المشاركين في اختبارات اللقاح بالسمنة وتصلب الشرايين، وتوفي بعد 3 أيام من تناول الجرعة الأولى من العقار.

وأصيب المتطوع الثاني المتوفي بسكتة قلبية بعد 60 يوما من الجرعة الثانية.

ومن بين المشاركين الذين تلقوا اللقاح الوهمي، توفي إثنان نتيجة نوبة قلبية وسكتة دماغية.

فيما يجري تحديد سبب وفاة شخصين آخرين، حسب ذات المصدر.

وأشار التقرير، إلى أنه ومن بين المتوفين الستة، ثلاثة تجاوزت أعمارهم 55 عاما.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أكدت في وقت سابق فعالية لقاح فايزر وبيونتك.

وقالت الوثائق إن العقار أظهر مستوى مناسبا من الأمان، ولا توجد عقبات أمام استخدامه في حالات الطوارئ.

للإشارة، فقد شارك في هذه الإختبارات، في المجموع، حوالي 38 ألف شخصا فوق سن 16 عاما.